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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يشارك في حفل "مؤسسة العربي" لتكريم 20 أماً مثالية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي لتكريم 20 أماً مثالية، وذلك بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا.

حضر الحفل كل من صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، و حمادة صابر، ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وأسر الأمهات المكرّمات.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، في كلمته خلال الحفل، أن التكريم تَضَمَّن تسليم 40 جهازًا كهربائيًا للأمهات الفائزات، بواقع جهازين لكل سيدة (غسالة ومروحة)، وذلك في إطار إسهامات مجموعة العربي في دعم العمل الخيري والمجتمعي بالمحافظة.

الدور الرائد لمؤسسة العربي 

 

وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة العربي في مجالات المسؤولية المجتمعية، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في العمل الخيري ليس فقط داخل محافظة قنا، بل على مستوى الجمهورية،  ودعا مؤسسات المجتمع المدني إلى الاقتداء بتجربة "العربي"، والتنسيق مع أجهزة الدولة لسد احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، وجّه محافظ قنا القيادات التنفيذية بإجراء دراسة ميدانية لشوارع المدينة، بهدف تيسير حركة أتوبيسات صديقة للبيئة مخصصة لخدمة ذوي الهمم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء مداخل ومنحدرات تسهل حركتهم، وذلك استجابة لمناشدة أحد الأطفال من ذوي الهمم خلال الاحتفال.

معايير اختيار الأمهات المثاليات

من جانبه، أوضح ممثل مديرية التضامن الاجتماعي أن اختيار الأمهات المثاليات جاء وفق معايير دقيقة تم الاتفاق عليها بين المديرية ومجموعة العربي، بما يضمن تكريم نماذج حقيقية تُجسد معاني العطاء والتضحية.
وأعربت صباح العربي عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية محافظة قنا، مشيرة إلى أن هذا الحدث يحمل أهمية كبيرة لدى مؤسسة العربي، نظراً لارتباطه بتكريم نماذج مشرفة من الأمهات المكافحات اللاتي قدّمن أروع صور العطاء والتضحية.

وأكدت أن ما يُقدَّم لهؤلاء الأمهات، مهما بلغت قيمته، لا يمكن أن يوازي حجم ما قدمنه من جهود وتضحيات في سبيل أسرهن والمجتمع بأسره.

وفي ختام الاحتفال، قدّم فريق مجموعة العربي درع المؤسسة لمحافظ قنا، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية داخل المحافظة.

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