كرنفال الربيع.. ماراثون رياضي بمدينة المنصورة الجديدة في الدقهلية

نظم جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، ماراثون رياضي ترفيهي، بالتعاون مع فريق منصورة رانرز وجامعة المنصورة الأهلية، على أرض مهبط الطائرات بكورنيش المنصورة الجديدة.

ماراثون رياضي بمدينة المنصورة الجديدة في الدقهلية:

جاء ذلك احتفالا بأعياد شم النسيم في المنصورة الجديدة، تحت شعار "كارنفال الربيع"، وتحت تأمين من أفراد الشرطة والمرور، برعاية كلا من مؤسسة SSt للتخطيط الرياضة والتأهيل البدني، أكاديمية TASS لتدريب علوم الرياضة.

شهد الماراثون إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال وكبار السن لكافة أنواع السباقات، حيث شمل الماراثون مسافات مختلفة تناسب جميع الأعمار من ٢ إلى١٠ كيلو.

كما شارك الهلال الأحمر من خلال قوافل طبية في تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمشاركين.

حفلات ترفيهية وجوائز للفائزين:

أشارت هدى الباز، إحدى منظمين فريق منصورة رانر، إلى أن تلبية دعوة تنظيم فاعليات الماراثون من قبل جهاز المنصورة الجديدة جاءت إيمانا منا على حث الجميع على ممارسة رياضة الجري، وبدور الفريق في نشر وتشجيع الآخرين على ممارسة الرياضة حفاظا على الصحة العامة و تجديد النشاط.

أوضحت الباز، أن الماراثون شمل حفلات عديدة ترفيهيه للأطفال والكبار، بالإضافة إلى حفل تقديم الجوائز إلى المشاركين، إذ حصل العديد من المشاركين على جوائز قيمة مقدمة من الرعاة، من قسائم شراء بمبالغ مالية، وأجهزة موبايل، وسماعات وغيرها العديد من الجوائز.

ماراثون ترفيهي بمدينة المنصورة الجديدة

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