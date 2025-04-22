انطلاق فعاليات البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ من 19 دولة "صور"

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات البطولة العربية للرماية، وسط مشاركة واسعة من نخبة الرماة العرب، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني ومجلس إدارة الاتحاد، في واحدة من أقوى البطولات التي تحتضنها الساحة الرياضية العربية هذا العام.

موعد البطولة العربية للرماية

وتُقام البطولة العربية للماية خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 1 مايو 2025، حيث تستضيف ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء، بينما تُقام منافسات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

المشاركين في البطولة

ويشهد الحدث الرياضي الأبرز لهذا الموسم مشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا، مصر (البلد المضيف).

وتُعد هذه البطولة محطة مهمة على أجندة البطولات العربية، لما تمثله من فرصة لتعزيز التنافس العربي وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب كونها منبراً لتلاقي المواهب الشابة والمحترفة في رياضة الرماية.

ومن المتوقع أن تشهد المنافسات مستوى فنياً عالياً، في ظل مشاركة أسماء بارزة على الساحة العربية، واستعدادات مكثفة من قبل جميع الفرق، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في نسختها الحالية.

رئيس اتحاد الرماية

أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، أن البطولة العربية للرماية تمثل نموذجًا حيًا للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي.

وأشار “حسني” إلى أن الاتحاد المصري للرماية حرص على توفير أعلى مستويات التنظيم والاستعدادات الفنية، بما يليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وأضاف رئيس اتحاد الرماية: نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير، ونتطلع إلى تقديم بطولة تليق باسم مصر وتُسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين."

وتأتي هذه البطولة في إطار دعم وتعزيز أواصر التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في رياضة الرماية، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على المستويين الفني والتنظيمي.