ضبط 300 كيلو أسماك مملحة غير مطابقة للاشتراطات الصحية في كفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الحملات الرقابية على الأسواق، والتي تهدف إلى ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، والتصدي لمحاولات الغش التجاري، خاصة في السلع الغذائية المرتبطة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، من خلال تكثيف أعمال التفتيش والرقابة لحماية صحة المواطنين.

حملات تفتيشية مكثفة على محال بيع اللحوم والأسماك في كفر الشيخ

حيث قامت مديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من الجهات المعنية، بحملة تفتيشية مكثفة على محال بيع اللحوم والأسماك، والسوبر ماركت، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، وذلك تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة - مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأسماك غير المطابقة للاشتراطات الصحية، شملت 230 كيلو من الأسماك المملحة (الفسيخ) بدون بيانات تعريف، و27 كجم من الأسماك المدخنة (الرنجة) مجهولة المصدر، و20 كجم من الأسماك المملحة (السردين) و20 كجم من الأسماك المجمدة، جميعها بدون بيانات وغير مطابقة صحياً، وتم تحرير 7 محاضر بالمخالفات، واحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضبط الأسواق

وأكد محافظ كفرةالشيخ، استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن المخالفات التموينية عبر الخط الساخن (114)، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة.

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