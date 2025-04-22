مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ينعى البابا فرنسيس

أصدر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بيانًا عبّر فيه عن حزنه العميق لرحيل قداسة البابا فرنسيس إلى حضن الآب السماوي، مستشهدًا بكلمات الإنجيل: "أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" (يو 10: 11).

مسيرة حياة مكرّسة للمسيح والإنسان

وجاء في البيان أن البابا فرنسيس عاش حياةً كرّسها بكليّتها للمسيح يسوع وللكنيسة، مشيرًا إلى تعاليمه ومسيرته الراعوية التي امتدّت نحو المهمّشين والفقراء والمتألّمين، حيث حمل فرح الإنجيل إليهم، وبثّ في الكنيسة روح التواضع والرحمة.

تعزية وأمل برجاء القيامة

وختم البيان بتقديم التعزية إلى الكنيسة الجامعة، راجين من الرب أن يكافئ البابا فرنسيس على أمانته في الخدمة، وأن يبعث برجاء القيامة في قلوب المؤمنين.