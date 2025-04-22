محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، واللجنة التنسيقية التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار جهود التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل خاص على المجتمعات الريفية في الدلتا والصعيد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الري، و عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس خالد أبو العطا، مدير عام الزراعة، والدكتور محمد الجنزوري، ممثل جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى مزارع ومزارعة كممثلين عن مستفيدي المشروع من أبناء المحافظة.

أهداف المشروع

استعرض الاجتماع أهداف المشروع ومكوناته الأساسية، والتدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمدارس الحقلية التي تم إنشاؤها، ومعايير اختيار القرى، وأهم نتائج الموسم الصيفي الماضي، إلى جانب التحديات التي واجهت التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة خطة العمل المستقبلية وسبل الدعم المطلوبة لضمان استدامة النتائج، بما في ذلك التقنيات الحديثة لزراعة الأرز والقمح.

محافظ كفرالشيخ نتتج ثلث إنتاج الأرز بمصر

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ليشمل مجالات جديدة مثل التصنيع، وتنفيذ البرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية، قائلًا «كفرالشيخ في مقدمة المحافظات الزراعية، حيث ننتج نحو ثلث إنتاج الأرز و42% من الناتج القومي للأسماك، وعلينا أن نهتم أيضًا بالتنمية الصناعية التي تقوم على المحاصيل الزراعية لتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والصادرات».

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتعزيز الممارسات الناجحة، مشددًا على ضرورة دعم شباب وسيدات المزارعين في الأنشطة الزراعية الميدانية، بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي المنشود.

الاطلاع على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا

وعقب الاجتماع، قام محافظ كفرالشيخ والمشاركون بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية، حيث اطلعوا على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والممارسات الزراعية المستدامة التي ينفذها المزارعون في الحقول بمركز دسوقي.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التمويل المناخي الدولي المقدم من كندا، ويهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من القطاع الزراعي، وزيادة قدرة الفئات الضعيفة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز اقتصاديات ريفية مرنة ومستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعم شباب المزارعين وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير فرص العمل لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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