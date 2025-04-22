القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات "تحويشة" في 4 محافظات

واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ سلسلة من التدريبات لميسرات برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، وذلك في محافظات بني سويف، سوهاج، الشرقية، وقنا، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وشركة "أي أسواق"، استهدفت التدريبات 99 ميسّرة، بهدف تطوير مهاراتهن ورفع كفاءتهن في العمل الميداني ، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

القومي للمرأة يؤكد تمكين الميسرات ميدانيًا وتزويدهن بالأدوات والمعرفة الضرورية

أكد المهندس عمرو سليمان عضو المجلس على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تمكين الميسرات ميدانيًا، وتزويدهن بالأدوات والمعرفة الضرورية لتقديم خدمات البرنامج بكفاءة وجودة عالية في المحافظات المستهدفة.

تمكين الميسرات ميدانيًا

وأشارت نشوى مصطفى القائم بأعمال المنسق الوطنى للمشروع القومى لتنمية الأسرة بالمجلس الى أن التدريب تضمن استعراض النسخة الأحدث من تطبيق "تحويشة"، ومعالجة المشكلات التقنية التي تواجه الميسرات، وقد حرص فريق العمل على فحص الهواتف والتأكد من تحديث التطبيقات لضمان أعلى كفاءة تشغيلية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

فيما عرضت الدكتورة رانيا زكريا، مديرة الشمول المالي بالبنك الزراعي المصري التحديات المتعلقة بالتعامل مع فروع البنك، وسبل تحفيز فرق العمل، بالإضافة إلى مراجعة منهجية البرنامج وتقديم محتوى تثقيف مالي تنشيطي.