الكرملين: بوتين يجدد استعداده للتفاوض مع أوكرانيا ويشدد على وقف استهداف المدنيين

أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب مجدداً عن استعداده للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا، في ظل استمرار النزاع العسكري بين البلدين.

تفاوض روسيا وأوكرانيا

وأكد بوتين، بحسب بيان صادر عن الكرملين، على "أهمية التوصل إلى تسوية عبر الحوار السياسي والدبلوماسي"، مشيراً إلى أن روسيا "لا تزال منفتحة على مسار التفاوض متى توفرت الظروف المناسبة لذلك".

استهداف الأهداف المدنية

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الروسي على "ضرورة وقف الضربات التي تستهدف الأهداف المدنية"، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه الهجمات يعمّق الأزمة الإنسانية ويقوّض فرص التهدئة.

رغم هذه التصريحات، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه "لا توجد في الوقت الحالي أي خطط ملموسة أو جداول زمنية محددة لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الأوكراني".