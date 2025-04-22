ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بـ"تربية نوعية" جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطى بكلية التربية النوعية.

ياتي ذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية وبحضور الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة و مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة

بروتوكول التعاون

و تأتي هذه الندوة إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وتناولت مروه عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة، والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أنشطة بيت التطوع وأنواع المخدرات ودور الشباب في مناهضة مشكلة المخدرات والحد من انتشارها، وأيضا التعريف بمركز عزيمة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023