وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدارس العاشر من رمضان لمتابعة انتظام الطلاب

أجرى عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة العاشر من رمضان التعليمية لمتابعة الأداء داخل المدارس والتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية على أرض الواقع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

متابعة حقيقية داخل الفصول الدراسية

شملت الزيارة مجموعة من المدارس وهي مدرسة اللواء علاء الدين عبد اللطيف للتعليم الأساسي ومدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم الأساسي ومدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي ومدرسة الشهداء للتعليم الأساسي ومدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنات بحضور الأستاذ حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان حيث تجول وكيل المديرية داخل الفصول.

وتابع انتظام الطلاب والمعلمين واطمأن على توافر البيئة التعليمية المناسبة وناقش عددًا من الطلاب في المقررات الدراسية للتأكد من مدى استيعابهم للمحتوى العلمي

التزام بالتعليمات واهتمام بالتفاصيل

ركزت الجولة على مراجعة مدى التزام المعلمين بتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا والتأكد من معالجة مشكلات الكثافات الطلابية وموقف العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

كما تابع كراسة الحصة وآلية تنفيذ التقييمات والواجبات المدرسية داخل الفصل وحرص على التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول المدرسي لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم

رسائل دعم وتحفيز للطلاب

حرص وكيل المديرية خلال جولته على توجيه رسائل مباشرة للطلاب والطالبات تحثهم على الالتزام بالحضور وعدم الغياب والحرص على استيعاب المناهج الدراسية وأكد أن الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة داخل الفصل هما المفتاح الحقيقي للنجاح الدراسي

استعدادات لاختبار أبريل وتفعيل مبادرات داعمة

أكد وكيل المديرية في ختام زيارته على أهمية الاستعداد لاختبار شهر أبريل 2025 وشدد على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية وجعلها جزءًا من الحصة الأولى وجزءًا من الحصة الأخيرة.

كما وجّه بتفعيل مبادرة ساعة خير داخل المدارس وتنظيم مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بالإضافة إلى تدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي على نماذج الامتحانات بنظام البوكليت المنشورة على المواقع الرسمية

