محافظ أسوان يوجه بالإسراع في استكمال مشروعات خطة الرصف

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين بمديرية الطرق للاسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ أسوان يوجه بالاسراع في استكمال مشروعات خطة الرصف

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة الانتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل.

تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف في أسوان

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف لما تحققه من عوائد إيجابية تصب في صالح المواطن الأسواني، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بمختلف المناطق والأحياء السكنية.

نهو رصف طريق السد العالي شرق بطول 1200 متر

وأشار مدير عام الطرق والنقل إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق السد العالي شرق بطول 1200 متر بداية من مزلقان الصداقة حتى مدخل الشلال، وبالتوازي جارى استكمال أعمال الرصف للعام المالي الحالي 2024/2025 بأطوال 35 كم، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 92 %.

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