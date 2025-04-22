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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يُعلن مواعيد العمل الصيفية الجديدة لمنافذ بيع خدمات الاتصالات

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
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 أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة بشأن أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات في مصر، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يُقر نظام التوقيت الصيفي بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل كل عام.

مواعيد عمل منافذ الاتصالات 

وتسري التعليمات الجديدة اعتبارًا من الجمعة 25 أبريل 2025، وتحدد مواعيد العمل والتعامل مع الجمهور في منافذ البيع على النحو التالي:

  • من السبت إلى الأربعاء: من الساعة 9 صباحًا وحتى 10:30 مساءً.
  • يوم الخميس: من الساعة 9 صباحًا وحتى 11:30 مساءً.
  • يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا وحتى 11:30 مساءً.

كما أوضح الجهاز أن منافذ البيع داخل المراكز التجارية ستلتزم بالمواعيد المقررة لهذه المراكز وفقًا لأنظمتها الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم أوقات تقديم خدمات الاتصالات بما يتماشى مع متطلبات التوقيت الصيفي، ويضمن سهولة الوصول إلى خدمات شركات الاتصالات لجميع المستخدمين.

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