بعد وفاته.. المرشحين المحتملين لخلافة البابا فرنسيس

تعددت الأقاويل والاحتمالات حول المرشحين المحتمل الاختيار منها خلفا للبابا فرنسيس، فالتنوع الجغرافي سيكون متنوع فهناك مرشحون من أربع قارات

مرشح الفاتيكان في أوروبا

جان مارك أفيلين من فرنسا وهو رئيس أساقفة مارسيليا، يُعتبر امتدادًا لفكر البابا فرنسيس.

بيترو بارولين من إيطاليا وهو وزير خارجية الفاتيكان، يُرجح عودة البابوية لإيطاليا.

ماريو غريتش من مالطا وهو أمين عام مجمع الأساقفة، يتمتع بشبكة علاقات واسعة.

ماتيو زوبي من إيطاليا وهو معروف بـ"الكاهن الشارعي" لدعمه الفقراء.



مرشحي البابا في آسيا



لويس أنطونيو تاغلي وهو من الفلبين ويُلقب بـ"فرنسيس الآسيوي"، قد يكون أول بابا آسيوي.



المرشحين في أفريقيا

بيتر توركسون من غانا وهو مرشحٌ قوي ليكون أول بابا من أفريقيا جنوب الصحراء.



الأمريكتين

جوزيف توبين من الولايات المتحدة وهو رئيس أساقفة نيوارك، قد يصبح أول بابا أمريكي.



التوجهات الفكرية بين الإصلاح والمحافظة

المُصلحون سوف يكون مرشح عنهم ماريو غريتش وهو تحوّل من المحافظة إلى دعم قضايا مجتمع الميم.

جان مارك أفيلين داعم للهجرة والحوار مع الإسلام.

جوزيف توبين يتّسم بمواقف متفتحة اجتماعيًا.



الوسطيون سيرشح منهم بيتر إردو هنغاريا يجمع بين المحافظة والتوافق مع إصلاحات فرنسيس.

خوان خوسيه أوميلا من إسبانيا محافظ في العقيدة، لكنه مُلتزم بالعدالة الاجتماعية.



الخبراء الدبلوماسيون

بيترو بارولين: خبير في حل الأزمات الدولية، مثل الحرب الأوكرانية.



ملامح تاريخية: إمكانية تحقيق سوابق

جان مارك أفيلين: أول بابا فرنسي منذ القرن الـ14 إن فاز.

لويس تاغلي: أول بابا من آسيا، مما يعكس تنامي دور الكنيسة في القارة.



بيتر توركسون: أول بابا من غانا، يُعزز مكانة أفريقيا في الفاتيكان.

جوزيف توبين: أول بابا من الولايات المتحدة، القوة العظمى المسيحية.



آلية الانتخاب: التحديات والصراعات الخفية

المجمع المغلق

يصوّت الكرادلة تحت قبة كنيسة سيستينا حتى حصول مرشح على ثلثي الأصوات.



الصراع بين المحافظين والإصلاحيين.. قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التصويت.

دور الجغرافيا.. قد تُفضي الرغبة في توازن القوى إلى اختيار مرشح من خارج أوروبا.

لماذا يُطلق عليهم "بابيلي" (Papabili)?

-أصل التسمية: مصطلح إيطالي ("Papabile") يعني "القادر على أن يصبح بابا".



الدلالة.. يُستخدم لوصف الكرادلة الذين يملكون المؤهلات الدينية والسياسية للوصول إلى الكرسي البابوي.



السياق التاريخي.. ارتبط المصطلح بصراعات الكنيسة الداخلية، حيث يُشير إلى المرشحين الأكثر نفوذًا.



الانتخابات البابوية القادمة قد تشهد تحولات جيوسياسية داخل الكنيسة الكاثوليكية، خاصة مع تنامي المطالب بإصلاحات اجتماعية وتركيز أكبر على القارات غير الأوروبية.

المرشحون التسعة يعكسون تنوعًا لاهوتيًا وجغرافيًا، لكن التوازن بين الإصلاح والتقاليد سيظل التحدي الأكبر.