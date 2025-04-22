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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توزيع أجهزة كهربية ومفروشات على السيدات الأكثر احتياجا في دمياط

دمياط
دمياط
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كثفت مديرية التضامن الاجتماعي  دمياط تحت قيادة  جمال زين العابدين، جهودها لحصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بقرية السعدية البحرية، بالتنسيق مع جمعية توعية المرأة ورعايتها و جمعية رسالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية 

حيث  تم حصر  وتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بقرية السعدية البحرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  حيث تم تنفيذ الحصر وتوفير أجهزة كهربائية و مفروشات وأثاث منزلى للفئات المستحقة،  وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والتى تستهدف تحقيق التطوير الشامل للريف المصرى وتنميته ، و توفير كافة الخدمات لأهالي القرى ،  وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية باشراك الجمعيات الأهلية و المجتمع المدنى لتحقيق أهداف المبادرة ودعم رؤية الدولة نحو تقديم كافة الخدمات للاهالى بتوجيهات   الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي و تحت  رعاية  الدكتور أيمن الشهابى  محافظ دمياط   و  إشراف جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بدمياط.

توزيع أجهزة كهربية على السيدات الأكثر احتياجا 

وأجرى فريق عمل جمعيه توعيه المراة ورعايتها  بعمل جولة ميدانيه بقريه السعديه البحريه و دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية، وتم حصر احتياجات أهالي القرية، وقامت  عبير زناتي مدير إدارة الجمعيات و  أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع و فاطمة عثمان رئيس مجلس الاداره بتسليم الأجهزة للأسر المستحقة  وهي عبارة عن  غسالات وبوتاجازات وخلاطات كهربائيه مكواه سراير بطاطين  كما قامت  جمعيه رساله للاعمال الخيرية بالمشاركه بتوزيع  اثاث  منزلي بسيط .

كما افتتح  جمال زين  العابدين  مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط  و فريق عمل المديرية، معرض  جمعية  توعية المرأة و رعاية بالحورانى برئاسة  فاطمة عثمان  لتوزيع كسوة  على اكثر من 300 فرد  لادخال البهجة و السرور عليهم، مؤكدا أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( من كسى مؤمناً كساه الله.. )

وأقامت جمعية توعية المرأة و رعايتها  هذا المشروع الذي يساعد المحسنين وأهل الخير من جهة , ويدخل البهجة والسرور على الفقراء والمساكين لكونهم شابهوا إخوانهم في هذا اليوم.

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