توزيع أجهزة كهربية ومفروشات على السيدات الأكثر احتياجا في دمياط

كثفت مديرية التضامن الاجتماعي دمياط تحت قيادة جمال زين العابدين، جهودها لحصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بقرية السعدية البحرية، بالتنسيق مع جمعية توعية المرأة ورعايتها و جمعية رسالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

حيث تم حصر وتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بقرية السعدية البحرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم تنفيذ الحصر وتوفير أجهزة كهربائية و مفروشات وأثاث منزلى للفئات المستحقة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والتى تستهدف تحقيق التطوير الشامل للريف المصرى وتنميته ، و توفير كافة الخدمات لأهالي القرى ، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية باشراك الجمعيات الأهلية و المجتمع المدنى لتحقيق أهداف المبادرة ودعم رؤية الدولة نحو تقديم كافة الخدمات للاهالى بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي و تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و إشراف جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بدمياط.

توزيع أجهزة كهربية على السيدات الأكثر احتياجا

وأجرى فريق عمل جمعيه توعيه المراة ورعايتها بعمل جولة ميدانيه بقريه السعديه البحريه و دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية، وتم حصر احتياجات أهالي القرية، وقامت عبير زناتي مدير إدارة الجمعيات و أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع و فاطمة عثمان رئيس مجلس الاداره بتسليم الأجهزة للأسر المستحقة وهي عبارة عن غسالات وبوتاجازات وخلاطات كهربائيه مكواه سراير بطاطين كما قامت جمعيه رساله للاعمال الخيرية بالمشاركه بتوزيع اثاث منزلي بسيط .

كما افتتح جمال زين العابدين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط و فريق عمل المديرية، معرض جمعية توعية المرأة و رعاية بالحورانى برئاسة فاطمة عثمان لتوزيع كسوة على اكثر من 300 فرد لادخال البهجة و السرور عليهم، مؤكدا أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( من كسى مؤمناً كساه الله.. )

وأقامت جمعية توعية المرأة و رعايتها هذا المشروع الذي يساعد المحسنين وأهل الخير من جهة , ويدخل البهجة والسرور على الفقراء والمساكين لكونهم شابهوا إخوانهم في هذا اليوم.