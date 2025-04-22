محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا العام، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ألف و218 طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.



وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات التوريد، مشيراً إلى انه تم الانتهاء من تجهيز 13 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

لجان ميدانية لتقديم الدعم و التيسيرات للمزارعين



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع التموين والزراعة بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة الشون و الصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد وعمليات التوريد، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

انطلاق موسم توريد القمح المحلي



جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق موسم توريد القمح المحلي اعتبارا من 15 أبريل الجاري بمختلف محافظات الجمهورية، وأن سعر توريد أردب القمح درجة نقاوة 23,5 بسعر 2200 جنية، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيه، ودرجة نقاوة 22,5 بسعر 2100 جنيه.