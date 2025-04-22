محافظ أسوان يتابع توريد 40 ألفا و 768 طن قمح بالصوامع والشون

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى داخل الصوامع و الشون والبناكر حيث وصل حتى الآن إلى 40 ألف و 768 طن .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من القمح بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

حزمة كبيرة من التسهيلات للتيسير على المزارعين بشكل كام

وأوضح محافظ أسوان بأنه توجد حزمة كبيرة من التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة أثناء الإستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ، فضلاً عن ما قدمته الدولة من تسهيلات عديدة ، وتسخير الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام ، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 23 ألف و 8 طن داخل الصوامع و الشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان ، و 17 ألف و 760 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتويد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.