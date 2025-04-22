وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي ويوجه برفع كفاءة المبني الإداري ويتفقد فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد، موجهاً برفع كفاءة المبني الإداري، وذلك في ختام برنامج زيارته لمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والتي استمرت علي مدار يومين.

نائبين ورئيس قطاع الشباب ووفد التنسيقية يرافقوا وزير الشباب والرياضة

رافق وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب والنائب حسين عبدالمجيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب ، ومحمد عبد النبي، وكيل الوزارةرئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وفراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر و ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة و شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب و رامي النجار منسق الكيانات الشبابية .

وزير الشباب يتفقد ملتقي نشاط اليوم الواحد

وتفقد وزير الشباب والرياضة عقب افتتاحه للملعب الخماسي ملتقي نشاط اليوم الواحد تحت شعار مهرجان ليالي مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية "الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب"، والمتضمنة النشاط الفني والإنشاد الديني، والنشاط الرياضي، كما تفقد فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب أبو رماد.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر بالأمس، تفقد أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حوارياً مفتوحاً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع اعلام شلاتين.

كما التقى عدد من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، والتقي شباب معسكر "يلا كامب"، وافتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب، وزيارة فعاليات معسكر يلا كامب بمحمية جبل علبه.