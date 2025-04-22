تمارا حداد: الشارع الإسرائيلي في مفترق طرق والمعارضة أصبحت خطرًا على نتنياهو| فيديو

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أن هناك صراعات داخلية في تل أبيب وصلت إلى مستوى المؤسسة الأمنية.

رونين بار المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر

وقالت "تمارا" في حوارها عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفصاح عن بعض القضايا والمعلومات السرية بالإضافة إلى خروج بيان من مكتب نتنياهو يوضح أن رونين بار هو المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر، وأن نتنياهو لم يكن على علم بذلك.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزء لا يتجزأ من المؤامرة

وتابعت، أن حدة هذه الصراعات قد اشتدت بعد قضية أمس التي تفجرت في الشارع والرأي العام الإسرائيلي عندما تم سماع بعض القضايا التي تم تقديمها من قبل ضابط الاستخبارات الإسرائيلي رونين بار، الذي أوضح أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزء لا يتجزأ من المؤامرة التي تحدث على الشارع الإسرائيلي والأمن القومي الإسرائيلي.

وأردفت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب ببعض التبرعات والتماس الأعذار حتى لا تتم محاكمته قضائيًا، ويتم من خلالها كشف الفساد، وبالتالي، أصبح اليوم الشارع الإسرائيلي في مفترق طرق.

نتنياهو يشكل ضررًا كبيرًا على الأمن القومي الإسرائيلي

وأوضحت، أن المعارضة الإسرائيلية أخرجت بيانًا تقول فيه إن نتنياهو يشكل ضررًا كبيرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، إذ إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خرج عن صمته، وهدد نتنياهو أنه سوف ينسحب من الحكومة إذا لم تتصاعد العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقوم بتنفيذ المهام في الأراضي المحتلة التي يعزز من خلالها استمرارية الحرب وضمان عدم حدوث أي مفاوضات أو هدنة.