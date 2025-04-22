الذهب في مصر يسجل أعلى مستوي تاريخي عند 4940 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من الصعود الكبير في سعر الذهب العالمي، بينما يبقى حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مستقرة ليكون تأثيرها ضعيف على حركة الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4930 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4940 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 4900 جنيه للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4850 جنيه للجرام.



ارتفاع سعر الذهب

الارتفاع الكبير في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم مباشر من سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستويات قياسية، وهو ما يدفع السعر المحلي للارتفاع بسبب اعتماده في التسعير حالياً على حركة السعر العالمي.



في المقابل نجد أن حركة سعر الصرف في البنوك تشهد استقرار دون تغيرات كبيرة الأمر الذي يدفع السوق إلى التركيز أكثر مع أسعار الذهب العالمي.



ارتفاع سعر الذهب المحلي قد يعمل على تقليل الطلب على الشراء محلياً وبالرغم من هذا يستمر السعر في الارتفاع بسبب اعتماد التسعير على السعر العالمي بشكل أساسي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف من استقلالية البنك الفيدرالي في ظل هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي والمطالبة بإقالته.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير مع بداية تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات قياسية، بينما يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

استطاع الذهب الارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يرتفع و يتداول فوق منطقة الدعم حول المستوى 3450 دولار للأونصة، بينما تضع الأسواق مستهدف نفسي جديد عند 3600 دولار للأونصة في حال اخترق المستوى 3500 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليخترق المستوى 4900 جنيه للجرام ويسجل مستوى قياسي جديد عند 4940 جنيه للجرام ليقترب من المستوى النفسي 5000 جنيه للجرام، حيث يستمر السعر في الارتفاع دون علامات على الهبوط والتصحيح حتى الآن.