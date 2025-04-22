بالفيديو.. مصري يفوز بجائزة "Breakthrough" في الفيزياء الأساسية 2025

قال الدكتور تامر الكفراوي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، إن جائزة " Breakthrough" في الفيزياء هي تعتبر أكبر جائزة علمية على مستوى العالم وهي جديدة منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تفوق قيمتها المالية جائزة نوبل ثلاثة أضعاف، حيث تبلغ قيمة هذه الجائزة 3 مليون دولار مقابل مليون دولار لنوبل.

أكبر جائزة علمية على مستوى العالم

وأضاف "الكفراوي" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هذه الجائزة لا تذهب للفائزين ولكن يتم انفاقها على طلاب الدكتوراه من جميع دول العالم، حيث يتم منح هذه الجائزة لأفراد ومؤسسات، عكس جائزة نوبل التي تمنح لأفراد فقط بحد أقصى 3 أفراد.

وتابع، أن هذه الجائزة يمولها رجال أعمال كبار على مستوى العالم من أهمهم مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، موضحا أنه هذه الجائزة مخصصة لثلاث مجالات فقط بما فيهم قطاع الفيزياء.

وأعرب، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، عن فخره كونه خريج جامعة عين شمس حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الممولة للبحث العلمي الذي أقوم عليه، موضحًا أنه مشارك في فريق حوالي 13 ألف شخص، ضمن التابعة للمركز الأوروبي للأبحاث النووية CERN بجنيف.

يذكر أن جامعة عين شمس قد أعلنت عن فوز الدكتور تامر محمد سامي الكفراوي الأستاذ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس والدكتورة شيماء أبو زيد، عضو هيئة التدريس بكلية البنات، جامعة عين شمس، بجائزة Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2025، والتي تُعد من أرفع الجوائز العلمية عالميًا، ويُطلق عليها "أوسكار العلوم".

وحقق المصري إنجازًا علميًا بفوزه بجائزة Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2025.

وكانت قد أعلنت مؤسسة Breakthrough Prize Foundation عن منح الجائزة الكبرى لتجارب المصادم الهادروني الكبير (LHC) الأربعة: ATLAS وCMS وALICE وLHCb، التابعة للمركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) بجنيف – سويسرا، تقديرًا لمساهمة أكثر من 13،500 باحث من أكثر من 70 دولة في تحليل بيانات تصادمات البروتونات ونشر نتائجها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 يوليو 2024، لتكون بذلك أكبر جائزة جماعية تُمنح في تاريخ الفيزياء، وتكريمًا استثنائيًا للمجتمع العلمي الذي أسهم في كشف التفاعلات الأساسية في الطبيعة.