الصومال: مقتل عناصر من مليشيات "الشباب" في عملية عسكرية بمحافظة شبيلى الوسطى

أعلنت قوات المقاومة الشعبية الصومالية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية مخططة بالقرب من منطقة آدم يبال بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأكد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن القوات شنت هجوما على عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية في منطقة مُقكوري بمحافظة هيران أثناء تجمعهم بالقرب من منطقة آدم يبال لتنفيذ مخطط إرهابي، مؤكدين أنهم كبدوا العناصر الإرهابية خسائر فادحة جراء العملية وتم إفشال المخطط الإرهابي.

وأوضح الضباط أنه يجري التقييم لحصيلة الخسائر التي تكبدتها عناصر مليشيات الخوارج جراء العملية العسكرية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

