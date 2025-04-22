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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

براتب 1500 يورو.. وظائف خالية في مصر اليوم

فرص عمل
فرص عمل
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أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، توفير 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd، القبرصية، وذلك على مهنة فني لحام. بالتخصصات الآتية:

  • لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw
  • لحام بقوس الغاز.
  • لحام بالقوس الكهربائي.
  • لحام بالقوس المعدني للفولاذ.
  • لحام بالقوس الكهربائي المحمي.

مميزات الفرص

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن مميزات هذه الفرص، أن إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو، و38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالاضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

وتوفر الشركة المواصلات من والى العمل مجانا، ويمكن أن توفر السكن والوجبات بمقابل ثابت من أجر العامل، كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، ومدة العقد 24 شهرا، ويمكن تجديده لمدة عامين أخريين 

الشروط

والشروط الا تقل الخبرة عن 5 سنوات، ويفضل مؤهلات للحام، ومن لديه شهادات خبرة بالمجال.

كما يشترط إجادة اللغة الانجليزية، ويمكن تقديم صور من المستندات، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية من اليوم الثلاثاء 22-4-2025 ولمدة 3 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_CY/index

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