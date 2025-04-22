وكيل تعليم المنوفية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس سرس الليان

أجرى الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء جولة ميدانية لعدد من مدارس إدارة سرس الليان التعليمية.

رافقه خلال الجولة هشام أمين، مدير الإدارة، حيث شملت الزيارة كلاً من مدرسة عبده حمزة الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد العاطي محمد إبراهيم سلام الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد الستار الدراجيني الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد طيار محمد فهيم الجندي الإعدادية بنين.

إشادة بمستوى الطلاب وجهود المعلمين في دعم العملية التعليمية

تابع "صلاح" انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وحرص على مناقشة الطلاب في عدد من المواد الدراسية، كما تفقد المكتبة وحجرات الأنشطة والتربية الفنية، بالإضافة إلى متابعة بعض الحصص الدراسية ومنها التربية الرياضية، الحاسب الآلي، والدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، حيث أبدى إعجابه بمستوى الطلاب وانضباطهم وتفاعلهم الإيجابي مع المعلمين.

وفي ختام زيارته، أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والمعلمين، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الدورية ورفع جودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب.