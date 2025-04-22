الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، " النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 " ومن أهم المؤشرات، انه بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 620.1 الف عاملاً في عام 2024 مقابل 663.3 ألف عاملاً فى عام 2023 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 6.5%

العاملين بالقطاع العام/ الأعمال

واشار الجهاز الى انه بلغ عدد العاملين الذكور 544 الف عاملاً عام 2024 مقابل 580.2 ألف عاملآ عام 2023 بنسبة إنخفاض قدرها 6.2%

كما بلغ عدد العاملات الإناث 76.1 الف عاملآ عام 2024 مقابل 83.2 عاملاً عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 % .

الاسكان والتعمير

وأوضح الجهاز انه سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 الف عاملاً بنسبة قدرها 34.4 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2024.

وسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 الف عامل بنسبة 35.7 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 61 الف عامل ثم الغربيةحوالي 32 الف عامل ثم الجيزة حوالي 28 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية نحو 22 الف عامل.



كما سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 37.2% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا اقل معدل بنسبة1.6 % من اجمالي عدد العاملين.