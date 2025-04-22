وزير الخارجية الأوكراني يشيد بدور فرنسا في جهود السلام

أشاد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بالدور القيادي الذي تلعبه فرنسا في جهود إحلال السلام، وكذلك بالدعم الذي تقدمه باريس في ما يتعلق بضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا.

وكتب سيبيها في منشور عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، تم خلالها تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام الدولية المقرر عقدها في لندن يوم 23 أبريل.

وقال سيبيها إنه بحث مع بارو الخطوات التالية نحو تحقيق "سلام عادل وشامل"، مضيفًا: "أجريت مكالمة مثمرة مع صديقي ونظيري الفرنسي جان-نويل بارو. نسّقنا مواقفنا قبيل الفعاليات الدولية المرتقبة والخطوات المقبلة على طريق السلام".

وتأتي المحادثات بين سيبيها وبارو عشية اجتماع رفيع المستوى في لندن، يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، وذلك في أعقاب جولة تفاوضية أُجريت الأسبوع الماضي في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.