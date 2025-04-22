العراق يوجه دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية في بغداد

بحث ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بقصر بيان بالكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حيث سلم وزير الخارجية العراقي ولي العهد الكويتي،دعوة رسمية موجّهة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة بغداد الشهر المقبل.

وأشار ولي العهد الكويتي، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العراق بوصفه دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن العراق يتطلع إلى مشاركة قادة دولة الكويت في القمة المرتقبة، مشيرًا إلى أن انعقادها يأتي في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت تسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي".

واستعرض الجانبان أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

