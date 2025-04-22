اللمه الحلوة.. إلهام شاهين والفنانون يدعمون سلاف فواخرجي عقب شطبها من النقابة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بوجود الفنانة السورية سلاف فواخرجي معها ومع عدد كبير من الفنانين أثناء الاحتفال بشم النسيم حيث انتهزت إلهام شاهين الفرصة لدعم سلاف فواخرجي عقب قرار نقابة الفنانين السوريين الذى صدر مؤخرا مطالبا بشطب سولاف فواخرجي من النقابة

اللمه الحلوة.. طريقة الهام شاهين والفنانين لدعم سلاف فواخرجي

ونشرت شاهين عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بسلاف وكتبت: "شم النسيم واللمه الحلوه و أجمل صحبه.. وشرفتنا بالحضور صديقتى الغاليه النجمه الجميلة سولاف فواخرجي.. حبيبة قلبى منوره مصر بلدك التانى.. و كل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا.. وبإذن الله تنورى شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانه.. مرحبا بسولاف فواخرجي النجمه العربيه الرائعه في مصر.

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت قرار بشطب عضوية سلاف فواخرجي من سجلاتها، في خطوة مفاجئة أرجعتها النقابة إلى ما وصفته بـ"تنكّرها لآلام الشعب السوري وإنكارها للجرائم"، في إشارة إلى مواقفها المعلنة تجاه النظام السوري السابق مما ترتب عليه اتخاذ النقابة هذا القرار ضد سلاف فواخرجي الأمر الذى نتج عنه تضامن عدد من الفنانين معها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي نفت مؤخرا شائعة زواجها من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي انتشرت مؤخراً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول وثيقة تزعم ارتباطها به رسميًّا.

وكتبت فواخرجي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، باللغة العامية: "لا تواخذونا… عملناها عالضيق وما عزمنا حدا!"، ساخرة من تصديق البعض لما وصفته بأنه "شي بيضحك"، ومعتبرةً أن هذه الإشاعات، التي تمسّ الشرف وتغوص في الحياة الشخصية، تعبّر عن أزمة أعمق في الخطاب العام.

وأشارت إلى أن الوثيقة المتداولة مليئة بالأخطاء، كإدراج خانة لم تكن موجودة أصلاً في السجلات الرسمية السورية، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة عن اسم والدها وتاريخ ولادتها.

وأكدت فواخرجي أنها لم تُطلّق ولن تُطلّق من زوجها الفنان وائل رمضان، مضيفةً: "الله يحميلي زوجي وعيلتي… ويحمي كل الناس"، وقالت بعبارة موجّهة إلى مروّجي الشائعة: "ديروا بالكم عالبلد، والناس أولى بالاهتمام مني".