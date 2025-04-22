مصر تتزين لاستقبال القارة السمراء.. 3 بطولات رياضية كبرى في مايو

تستقبل جمهورية مصر العربية خلال شهر مايو المقبل، العديد من البطولات الكبري التي تجمع اهم الرياضين الموجودين في مختلف دول القارة السمراء.

وتستعد مصر لاستقبال 3 بطولات رياضية، مما يجعلها قبلة للبطولات الرياضية، وتأكيد على قدرة مصر على استقبال وتنظيم أهم البطولات في الساحة الرياضية في جميع الالعاب.

مصر قبلة البطولات الرياضية

مصر تنظم كأس أمم أفريقيا في فترة قصيرة

وتعد من اهم البطولات التي تسقبلها تنظمها مصر ، في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد اعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في شهر مارس الماضي ، منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لمنتخبات تحت 20 عاما إثر اعتذار ساحل العاج (كوت ديفوار) عن استضافة البطولة المقررة في أبريل ومايو المقبلين، مما يؤكد على قدرة مصر على تنظيم الاحداق الرياضية الهامة في وقت قليل.

وقام "كاف" بعرض استضافة فعاليات البطولة على مصر، بعدما أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025، مصر استجابت لطلب الكاف، وأبدت استعدادها لاستضافة البطولة، وذلك في إطار جهودها لدعم كرة القدم الأفريقية، بينما تعتبر بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بطولة مهمة، حيث إنها مؤهلة لكأس العالم للشباب، المقرر إقامته في تشيلي.

وقد كان الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما في وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 سنة.

ومن المقرر أن يتم إجراء البطولة من 27 أبريل إلى 18 مايو 2025، بمشاركة 13 منتخبا ، و4 مقاعد مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 سنة التي ستقام في تشيلي العام الحالي.

مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي للسباحة استضافة مصر لبطولة أفريقيا السادسة عشرة للسباحة للناشئين لعام 2025، والتي ستقام فى الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو المقبل، في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد بطولة أفريقيا السادسة عشرة للسباحة للناشئين مشاركة 24 دولة حتى الآن، ما يبرز أهمية الحدث وحجم المنافسة التي ستشهدها والتي يشارك في منافساتها السباحين والسباحات في الفئة العمرية تحت 18 عامًا.

ويواصل الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، العمل على تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة البطولة، حيث يبذل جهودًا كبيرة لتوفير الإمكانيات التنظيمية والفنية، لضمان نجاح البطولة بشكل يليق بمكانة مصر الرياضية.

مصر تستعد لاستضافة البطولة الإفريقية للدراجات

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية للدراجات بمشاركة 10 منتخبات التي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو المقبل.

بطولة إفريقيا التي سينظمها الاتحاد المصري للعبة خلال منتصف مايو المقبل متوقع أن تشهد مشاركة 10 منتخبات وهي: (جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - السودان - مالي - بوروندي - أوغندا - الجزائر - تونس - المغرب - غينيا)، بالإضافة إلى المنتخب المصري مستضيف البطولة، كما ان الاتحاد المصري للدراجات سينظم أيضا بطولة "الباراسيكل" على هامش البطولة الإفريقية وستقام يومي 11 و 12 مايو المقبل.

أكد أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن منتخبي الرجال والسيدات يتم تجهيزهما بقوة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة ودعم كبير من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري من أجل الوصول بالعناصر الدولية لأفضل مستوى قبل استضافة الحدث الإفريقي من أجل المنافسة على اللقب والفوز بأكبر عدد من الميداليات المتنوعة.