أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 12:04 م

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025،

حيث انخفضت أسعار كلا من الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والملوخية، والخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل، والبرتقال الصيفي، واليوسفي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة.



وفيما يلي بيان بأحدث الأسعار على الموقع الألكتروني، لسوق العبور لتجارة الجملة، وجاءت علي النحو التالي:



أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.



ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 و9.5 جنيه، بزيادة جنيهًا واحدا.



ويتراوح سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 5 و9 جنيهات.



ويتراوح سعر كيلو البصل الأبيض ما بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.



ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.



ويتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.



ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.



ويتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.



ويتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



ويتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 5 حنيهات.



ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.



أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

