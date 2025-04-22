حالة الطقس في السعودية.. أمطار خفيفة وانخفاض في الرؤية الأفقية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اليوم، بالتزامن مع مرور البلاد بأمطار رعدية في مناطق وأمطار خفيفة في مناطق أخرى.



أمطار رعدية



وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، مضيفًا أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الأمطار إلى سيول في بعض المناطق مع زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.



وأضاف أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق كالرياض والمنطقة الشرقية لنشاط من الرياح المثيرة للأتربة والغبار، محذرًا سكان تلك المناطق بضرورة الحيطة والحذر، وخاصة مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.



أمطار خفيفة





ومن المقرر أن تمتد الأمطار الخفيفة لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.



يأتي ذلك فيما يشهد البحر الأحمر رياح سطحية شمالية غربية إلى شرقية وارتفاع موج يصل إلى متر ونصف.



أما عن حالة الرياح على الخليج العربي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة وارتفاع موج يتجاوز مترين ونصف.