بحضور وزير الخارجية.. حقوق الإنسان بالنواب تعقد اجتماعا اليوم

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان

وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاجتماع يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية.

إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وأضاف أن الاجتماع يتضمن كذلك بحث التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

متابعة تنفيذ التوصيات الدولية



كما أشار إلى أن الاجتماع يتناول متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها. ختاماً ، التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.