محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

بعث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى أحضان الوطن.

نص برقية محافظ قنا للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

وجاء في نص البرقية "يطيب لي ويشرفني أن أرفع إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعودتها إلى أرض الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق لمصرنا الحبيبة ما تصبو إليه من نهضة وتقدم، وأن يحفظكم الله لمصر قائدًا وزعيمًا، ويحفظ مصر بكم آمنة مستقرة".

محافظ قنا يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كما وجّه محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.