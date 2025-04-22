الصحة الفلسطينية: 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة، ما لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تطعيمات شلل الأطفال المتوقفة منذ 40 يوما.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن منع إدخال التطعيمات يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال.. مشيرة إلى أن أطفال غزة تتهددهم مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.

