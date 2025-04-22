وزارة الصحة في غزة تتهم إسرائيل بمنع إدخال لقاحات شلل الأطفال

اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بمنع إدخال لقاحات شلل الأطفال اللازمة لتطعيم 602 ألف طفل إلى قطاع غزة.

حظر اللقاحات

وقالت الوزارة في بيان لها إن "حظر اللقاحات يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة من تعزيز الوقاية من شلل الأطفال".

نُفِّذت المرحلة الثالثة من حملة التطعيم الشاملة في غزة في الفترة من 22 إلى 26 فبراير من هذا العام.

وكانت جولتا التطعيم السابقتان في قطاع غزة قد أُجريتا بنجاح في سبتمبر وأكتوبر 2024، حيث تجاوزت نسبة التغطية المستهدفة 95%.

خطر شلل الأطفال

وأكدت الوزارة أن "602 ألف طفل معرضون لخطر الشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتم إدخال اللقاحات".

وأضافت أن "الأطفال في غزة معرضون لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة بسبب نقص التغذية الكافية ومياه الشرب".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الدفاع المدني في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن سبعة أشخاص استشهدوا في أحدث الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

غارات جوية إسرائيلية

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "الاحتلال شن غارات جوية عنيفة على مدينة غزة وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون وخان يونس، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين".

واستشهد أربعة مواطنين في منطقة الرمال قرب مدينة غزة، واثنان في الصبرة غرب مدينة غزة، وواحد في خان يونس.

وأضاف أن "الاحتلال دمر أيضا أكثر من 10 منازل شرق مدينة غزة وفي رفح".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الأمر على الفور.