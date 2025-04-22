محافظ قنا يتفقد صومعة الترامسة ويُطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي، وذلك من داخل مزرعة شهاب الدين خلف الله الواقعة بطريق معبد دندرة، التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

بدء حصاد موسم القمح في محافظة قنا

شهد مراسم الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

محافظ قنا يتابع أعمال استلام القمح

واستهل المحافظ جولته التفقدية بزيارة صومعة الترامسة المعدنية لمتابعة أعمال استلام القمح، والاطمئنان على انتظام عملية التوريد، ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

وأكد الدكتور عبدالحليم محافظ قنا، خلال الجولة، أن كافة الإجراءات الوقائية قد اتُّخذت لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون، حتى يتم صرفها إلى المطاحن، وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة بلغت 88 ألفًا و262 فدانًا، متوقعًا أن تتراوح الإنتاجية ما بين 16 إلى 18 أردبًا للفدان.

تقديم تسهيلات لمزارعي القمح في قنا

وشدد المحافظ على أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع الإسراع في إجراءات صرف مستحقاتهم المالية، بما يشجعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، كما أكد أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأضاف، أن موسم حصاد القمح لهذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يتطلب تضافر جميع الجهود لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي، ووجه بضرورة الالتزام بكافة إجراءات السلامة أثناء عمليات الحصاد والنقل والتخزين، مؤكدًا على جاهزية الصوامع والشون بالمحافظة لاستقبال المحصول بما يضمن الحفاظ عليه وتقليل نسبة الفاقد طوال العام.

أسعار توريد القمح

وأوضح وكيل وزارة التموين أن أسعار توريد القمح لهذا الموسم جاءت على النحو التالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و 2150 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

يذكر أن محافظة قنا، بالتنسيق مع مديريتَي الزراعة والتموين، اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 5 صوامع معدنية، و6 شون، وبنكر واحد، بإجمالي 12 موقعًا تخزينيًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 227 ألفًا و55 طنًا من القمح.

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