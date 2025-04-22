غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى لـ"نوعية طنطا" حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم النوعي

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، غدًا الأربعاء، الموافق 23 أبريل 2025 المؤتمر العلمي الدولي العاشر بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا، بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم النوعي .. بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا ‏ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر في نسخته العاشرة يأتي تزامنا مع حرص رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين محمود، على دعم البحث العلمي وتطويره، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت عميدة الكلية، أن المؤتمر يشكل نواة لتطوير التعليم النوعي من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم النوعي، وإثراء تخصصاته المختلفة، وتحقيق جودته، واستشراف مستقبله، إلى جانب رصد الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأشارت الدكتورة رانيا الإمام، أنه تم وضع محاور رئيسية للمؤتمر تشمل التخصصات النوعية وهى"التربية الفنية "، و"الإعلام التربوى"، و" تكنولوجيا التعليم "، و"التربية الموسيقية"، و"الاقتصاد المنزلي"، و"العلوم التربوية والنفسية " .

من جانبه، أوضح مقرر المؤتمر الدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا، أن المؤتمر يتناول عدة موضوعات رئيسية، منها دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات والابتكار في مجال التربية الفنية، اللغة الإعلامية، الدراما التعليمية والرقمنة التكنولوجية، المسرح التربوي بين الدراما التقليدية والدراما الرقمية، توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات التعلم الشخصية، تحليل الأداء الأكاديمي للطلاب، الاستراتجيات الحديثة لتعليم التربية الموسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحسين جودة ادارة المشروعات الصغيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشخيص وعلاج المشكلات النفسية، وتحليل البيانات الضخمة في الدراسات النفسية والتربوية بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تتشرف عميد الكلية ورئيس المؤتمر باستضافة عدد من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة العلمية والتطبيقية فى المجالات المتعلقة بمحاور المؤتمر.