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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها

العملات البلاستيكية
العملات البلاستيكية
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، استمرار طباعة العملات البلاستيكية فئتي 10 و20 جنيهًا، نافيًا ما تردد بشأن وقف إنتاجها.

البلاستيكية أو الورقية متداولة بشكل طبيعي

وأوضح البنك المركزي في بيان أصدره اليوم، أن جميع العملات من فئتي العشرة والعشرين جنيهًا سواء البلاستيكية أو الورقية لا تزال متداولة بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الصورة المتداولة لفئة 10 جنيهات الورقية والتي تحمل تاريخ طباعة حديث لا تعني بأي حال إلغاء العملات البلاستيكية.

وشدد المركزي على أن الهدف من إصدار العملات البلاستيكية هو تعزيز جودة النقد المتداول وزيادة عمره الافتراضي، مشيرًا إلى أن الفئتين ستستمران في التداول جنبًا إلى جنب دون أي تغيير في السياسات النقدية المعمول بها.

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