ترتيبات خاصة.. موعد إعلان الأهلي عن صفقة زيزو

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الحالي والذي أنهى مسئولو القلعة الحمراء الاتفاق معه، ووقع اللاعب على عقود مبدئية بالانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ورفض اللاعب التجديد للقلعة البيضاء.

موعد اعلان الأهلي عن صفقة زيزو

وينتظر مسئولو النادي الأهلي نهاية مباريات الزمالك في الموسم الحالي سواء في الدوري أو نهائي كأس مصر، وعقب نهاية مباريات الزمالك سيتم الإعلان عن صفقة انضمام زيزو للأهلي.

وستكون آخر مباراة لفريق الزمالك في الدوري الممتاز يوم 1 يونيو المقبل أمام فاركو، ويحق للنادي الأهلي بعد ذلك الموعد الإعلان عن صفقة زيزو.

برومو تقديم صفقة زيزو

كما بدأت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي تجهيز "البرومز" الخاص بصفقة زيزو وسط حالة من الكتمان الشديد خوفا من تسريب الأمر.

ومن المنتظر أن يتم تقديم زيزو بطريقة خاصة مختلفة تماما عن الصفقات التي أبرمها النادي الاهلي في الفترة الماضية.

برنامج لتأهيل زيزو

و يتابع مسئولو النادي الأهلي نجم الفريق الجديد أحمد سيد زيزو الذي يؤدي في الوقت الحالي تدريبات بدنية و تأهيلية ليكون جاهز للإنضمام لتدريبات الأهلي عقب نهاية الموسم خاصة أنه منقطع عنة التدريبات في الزمالك.

وفور إبلاغ الجهاز الفني في الأهلي بصفقة أحمد سيد زيزو سيتم تكليف الجهاز الطبي بإجراء قياسات بدنية للاعب.

أزمة زيزو مع الزمالك

انقطع أحمد سيد زيزو عن تدريبات الزمالك منذ عدة أيام وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراة ستلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية عقب تسريب خبر توقيع زيزو للأهلي.

وأخطر مسئولو الزمالك اللاعب بمواعيد التدريبات، ولكن زيزو لم ينتظم في مران الزمالك وطلب الحصول على ضمانات.

وأخطر أحمد زيزو مسئولو الزمالك عبر المحامي الخاص به بضرورة توفير حماية له من أجل الانتظام في التدريبات بعد التهديدات التي تعرض لها عقب توقيعه للأهلي، وكان أبرزها إزالة صورة زيزو من ملعب التدريبات ودهسها بالأقدام.

ويغيب زيزو عن تدريبات الزمالك وتقدم بشكوى ضد النادي في اتحاد الكرة، وأيضا النادي الأبيض تقدم بشكوى ضد اللاعب لغيابه عن الفريق دون إذن.