أسبوع محو الأمية بجامعة حلوان.. طلاب يصنعون التغيير ويقودون التنوير

انطلقت فعاليات حملة "أسبوع محو الأمية"، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مكتب المشروع القومي لمحو الأمية، التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة حلوان وبمشاركة كليات الجامعة، وبالتنسيق مع شباب الأسر الطلابية واتحاد الطلاب.

وجاء تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة ولاء صلاح الدين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة.

بروتوكول بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار

وتأتي هذه المشاركة الفاعلة في إطار البروتوكول بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يعكس التزام الجامعة بتوجهات الدولة المصرية الرامية إلى حشد جهود المؤسسات كافة لمواجهة قضية محو الأمية، حيث تسعى الجامعة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه القضية والمساهمة في القضاء عليها، من خلال الانخراط العملي للطلاب في أنشطة محورية تساهم في تحقيق الأهداف القومية في هذا الشأن.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية هذه الحملة في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في تعزيز دورها المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دورها الأكاديمي، من خلال المساهمة الفاعلة في مشروعات محو الأمية في محيطها الجغرافي، بما يحقق التكامل بين التعليم وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

دور جامعة حلوان بقضية محو الأمية

وأكد الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية محو الأمية، كونها تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة القطاع لتفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين طلاب الجامعة من المساهمة في إيجاد حلول واقعية للقضايا المجتمعية، وبما يُعزز من بناء شخصية الطالب المصري الواعي بقضايا وطنه.

وتضمنت الحملة سلسلة من ورش العمل التوعوية والمحاضرات التثقيفية والجلسات التدريبية للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب توزيع مطويات توعوية تناولت أهم المحاور التي ركزت عليها الحملة.

وقد شهدت الفعاليات حضورًا مميزًا من طلاب الجامعة، عكس حرصهم على أداء دورهم في دعم المجتمع وتحمّل مسؤوليتهم المجتمعية بكل جدية ووعي.