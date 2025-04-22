أوكرانيا: روسيا تشن 552 غارة على إقليم زابوروجيا في يوم واحد

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم /الثلاثاء/ إن القوات الروسية شنّت 552 هجومًا على 12 بلدة تابعة للإقليم في آخر 24 ساعة.

وذكر فيدوروف، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "أن القوات الروسية نفذت 11 غارة جوية على بلدات نوفوياكوفليفكا وستيبنوهيرسك وزاليزنيتشني ومالينيفكا ونوفوداريفكا، وهاجمت 303 طائرات مسيرة من أنواع مختلفة ببلدات مالوكاترينيفكا وكاميانسكي وهوليابولي وششيرباكي ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا، واستهدفت 29 غارة جوية بالمدفعية الروسية كاميانسكي وششيرباكي ونوفودانيليفكا وشاريفني ونوفوداريفكا، بينما أصابت 209 غارات مدفعية كاميانسكي وهوليابولي وششيرباكي ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن السلطات سجلت 5 تقارير عن أضرار في منازل ومركبات ومنشآت بنية تحتية، ولكن لحسن الحظ، لم يُصب أي مدنيين بأذى.

من جانبها، دمرت منظومة الدفاع الجوي الروسية، 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، أن الـ10 طائرات منها 5 فوق أراضي جمهورية القرم، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتان فوق أراضي مقاطعة أوريول.