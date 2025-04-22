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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

قالت مصادر طبية إن 24 مواطنا على الأقل استشهدوا في مدينة غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة منذ الفجر.

قصف مبنى سكني بخانيونس

أفادت وكالة وفا باستشهاد 11 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة آخرين في قصف على مبنى سكني وسط خانيونس.

كما أصيب عدد من الأشخاص في قصف منفصل على خيمة تؤوي نازحين في حي الكتيبة بالمدينة.

استهداف النساء والأطفال

واستشهد خمسة أشخاص بينهم طفل وامرأة في غارة على خيمة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الأشخاص بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب مدينة غزة. كما استشهد طبيب في قصف على دير البلح وسط غزة.

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