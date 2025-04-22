ads
الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل دهس مواطنا وتسبب في وفاته بالسلام

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة نقل لإصطدامه بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته بالسلام.

ضبط قائد سيارة نقل دهس مواطن

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه حال عبور (جامع خردة) للطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "نقل" أدت لإصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون تراخيص" وقائدها (سائق  - مقيم بدائرة قسم شرطة 
المرج).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة ضبط قائد سيارة نقل السلام