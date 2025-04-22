محافظ الدقهلية يتابع أعمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التعليم العالي بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

ورشة عمل لفتيات كلية التربية النوعية بالمنصورة

جرى تنفيذ ورشة عمل استهدفت فتيات الجامعه بكلية التربية النوعية لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من جامعات ومعاهد محافظة الدقهلية خلال الفصل الدراسي الثاني.

حزمة متكاملة من الخدمات لإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنوك

وتتضمن المبادرة حزمه متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمه للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطه، ومعالجة التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمة مجتمعنا.

وانطلقت أعمال المبادرة بالتنسيق بين إدارة شئون المرأة برئاسة الدكتورة هبة البيلي من خلال وحدة تكافؤ الفرص برئاسة ياسمين مهند بديوان عام المحافظة مع الدكتورة سماح السعيد مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة، وسها شعبان منسق الوحدة كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة وأميرة الشربيني محاضر من مركز تطوير أعمال البنك الأهلي المصري.

مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة في الدقهلية

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