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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ما سبب وفاة البابا فرنسيس؟.. تقرير الفاتيكان يكشف

ارشيف
ارشيف
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أعلن البروفيسور أندريا أركانجيلي، مدير دائرة الصحة  في الفاتيكان، أن البابا فرنسيس فارق الحياة صباح يوم الاثنين نتيجة سكتة دماغية دخل إثرها في غيبوبة، وتبعها انهيار قلبي دوراني غير قابل للعلاج، وقد تم التصديق على الوفاة من خلال تخطيط كهربية القلب التاناطوغرافي لتحديد لحظة توقف النشاط القلبي والدماغي.

مشاكل صحية مزمنة ساهمت في تدهور حالته

أشار التقرير الطبي الرسمي إلى أن البابا كان يعاني من عدة مشاكل صحية مزمنة، من بينها التهاب رئوي حاد ناتج عن جراثيم متعددة، بالإضافة إلى توسّعات قصبية وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، ما جعل حالته الصحية شديدة التأثر.

البابا فرنسيس التقرير الطبي ضغط الدم