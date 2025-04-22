أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 11:35 ص

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار اللحم الكندوس والضأن والبتلو اليوم



وسجلت اللحوم الكندوز أستقرار في الأسواق لتتراوح ما بين 400 - 420 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح أسعار سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و450 جنيها، وسجل سعر اللحم البتلو أستقرار مماثل للكيلو ما بين 400 و450 جنيهًا فى الكيلو.



أسعار اللحم الجملي والمفروم



وتراوح سعر اللحم الجملي ما بين 270 و350 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم المفروم العادي ما بين 400 - 460 جنيها للكيلو، وأخيرا تراوح سعر سعر الكبدة ما بين 400 - 450 جنيها الكيلو.



أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة



سجل سعر بفتيك نحو 370 جنيهًا .

وسجل سعر عرق فلتو نحو 370 جنيهًا .

وسجل سعر عرق تربيانكو فسجل 370 جنيهًا .

سجل سعر لحم الكندوز الملبس 330 جنيهُا.

سجل سعر لحم المفروم الملبس 300 جنيهًا.

وسجل سعر كندوز أحمر 350 جنيهًا.

وسجل سعر مفروم أحمر 330 جنيهًا.

وسجل سعر إنتركوت 370 جنيهًا.

وسجل سعر كبده إسكندراني 350 جنيهًا.

سجل سعر كبده بانيه 350 جنيهًا.

وسجل سعر لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا.



أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين



سجلت سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.