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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفاتيكان تكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس

جنازة بابا الفاتيكان
جنازة بابا الفاتيكان
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أعلن الفاتيكان، في بيان اليوم، إن جنازة البابا فرنسيس ستقام يوم السبت 26 أبريل في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في كنيسة القديس بطرس.

كاتدرائية القديس بطرس

وقرر الكرادلة أن تبدأ مراسم تشييع البابا فرنسيس العامة يوم الأربعاء في كاتدرائية القديس بطرس، بعد نقل نعشه في موكب من فندق الفاتيكان الذي أقام فيه خلال بابويته التي استمرت 12 عاما.

القائم بأعمال مدير الفاتيكان

أصدر رئيس المراسم الليتورجية، رئيس الأساقفة دييغو رافيلي، قواعد الموكب بتفويض من مجمع الكرادلة، الذي اجتمع اليوم الثلاثاء لاتخاذ القرارات الأولى عقب وفاة البابا فرنسيس.

 ويرأس الموكب ونقل الطقوس الكاميرلينغو، أو القائم بأعمال مدير الفاتيكان، الكاردينال كيفن فاريل.

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