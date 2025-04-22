" تاهت من أخوها ".. إعادة طفلة من ذوى الهمم لأسرتها بالبساتين

فى لفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفلة من ذوى الهمم لأهليتها بمنطقة البساتين.

إعادة طفلة من ذوى الهمم لأهليتها بمنطقة البساتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين بالعثور على (طفلة "من ذوى الهمم") بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ضلت الطريق من أهليتها. على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليتها، وتم التوصل لوالدتها وأفادت بخروج نجلتها صحبة شقيقها لشراء بعض الطعام وقام بتركها محل البلاغ وعودته لمسكنهما بدونها "لكونه أيضاً من ذوى الهمم" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفلة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.