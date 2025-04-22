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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب جامعة بني سويف يشاركون بفعاليات المعسكر المركزي لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

لبرنامج التوعية الأسرية
لبرنامج التوعية الأسرية
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شارك عدد من طلاب جامعة بني سويف في المعسكر المركزي لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك بهدف تصحيح المفاهيم وإعلاء قيم التسامح ونبذ التعصب والتطرف وفهم صحيح للأديان ونشر الوعي المجتمعي والأسري من أجل حماية وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها من خلال أدوار توعوية ودعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة ، ومعالجة بعض الظواهر مثل (الإلحاد- التطرف الإدمان- الهجرة غير الشرعية- الإرهاب- الانتحار- الشائعات- الابتزاز الإلكتروني).

طلاب جامعة بني سويف في زيارة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

قام الطلاب بزيارة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والتعرف على أقسام المركز ووحداته العاملة والاطلاع على آلية عمله وجهوده المتنوعة.

ضوابط الحرية بين الفهم والتطبيق والممارسات الخاطئة 

كما تضمنت الزيارة التي كانت على مدار يومين تحت إشراف كابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ إدارة الاتحادات والأسر الطلابية محاضرة عامة حول ضوابط الحرية بين الفهم والتطبيق والممارسات الخاطئة للحرية (الإلحاد - الإدمان- الانتحار)، وورشة عمل ناقشت التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع (المادية-الفردية-تمييع القيم والأخلاق)، وآليات فهم النص الديني وأثر ذلك في ( التطرف- الإرهاب- الهجرة غير الشرعية)، وورشة عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع (الشائعات والابتزاز الإلكتروني) والتي تم تنفيذها بقاعات وأروقة الجامع الأزهر الشريف.

جامعة بني سويف لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وزارة الشباب والرياضة