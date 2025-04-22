الفاتيكان ينشر الصور الأولى لنعش البابا فرانسيس.. ويعلن موعد الجنازة

أعلنت الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن جنازة البابا فرانسيس ستجرى يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في ساحة القديس بطرس، وسيُحييها عميد مجمع الكرادلة.

جنازة البابا فرنسيس

نعش البابا فرانسيس

اجتمع الكرادلة في الفاتيكان لتحديد موعد جنازة البابا فرنسيس ودفنه، والتخطيط لعقد مجمع الكرادلة لانتخاب خليفته واتخاذ قرارات أخرى بشأن إدارة الكنيسة الكاثوليكية في ظل حزن قادة العالم وعامة المؤمنين على وفاة البابا.

وقرروا أن تبدأ مراسم الجنازة العامة للبابا فرنسيس يوم الأربعاء في كاتدرائية القديس بطرس، بعد نقل نعشه في موكب من فندق الفاتيكان الذي كان يقيم فيه.

مراسم جنازة البابا فرانسيس

سيُقام مراسم الجنازة العامة للبابا فرانسيس صباح الأربعاء في كاتدرائية القديس بطرس، تليها مراسم الجنازة المقررة يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا في ساحة القديس بطرس وهو مكان دفن البابا فرانسيس بحسب وصيته الأخيرة.

نعش البابا فرانسيس

وسيُدفن البابا فرانسيس في كنيسة القديسة مريم الكبرى، الواقعة خارج الفاتيكان، والتي تضم أيقونته المفضلة للسيدة العذراء مريم.

وسيُصوّت الكرادلة المؤهلون لاختيار خليفة بابوي في كنيسة سيستين من خلال عملية تُعرف باسم "المجمع السري".

نعش البابا فرانسيس

يجب أن يحصل الفائز على ثلثي أصوات الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، وبالتالي يحق لهم المشاركة.

نعش البابا فرانسيس

نعش البابا فرانسيس