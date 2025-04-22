بالصور.. محافظ الدقهلية يتابع شوارع المنصورة بعد إجازة شم النسيم من الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الحالة العامة لشوارع مدينة المنصورة والحدائق العامة عقب انتهاء إجازة شم النسيم، والتي شهدت كثافات مرورية وزيارات مكثفة من المواطنين.

محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة بمحيط مستشفى الرمد والعام:

وخلال متابعته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، خاصة في المناطق المحيطة بمستشفى الرمد والمستشفى العام، إلى جانب زيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع الحيوية، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الزوار وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يكلف بالتصدي لظاهرة النباشين وعمل قاعدة بيانات لعمال النظافة:

كما وجه المحافظ احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالتصدي الحازم لظاهرة "النباشين"، التي تسيء إلى جهود النظافة وتهدد السلامة العامة.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ محمد حمص بالتنسيق مع شركات النظافة سرعة موافاة ديوان عام المحافظة بقاعدة بيانات تفصيلية عن عمال شركات النظافة العاملة بنطاق مدينة المنصورة، لضمان حسن توزيع المهام والرقابة على الأداء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات رقابية على منافذ بيع الخضروات لضمان الالتزام بالتسعيرة:

وعلى جانب آخر، تابع اللواء طارق مرزوق سير العمل بمنافذ بيع السلع الأساسية والخضروات والفاكهة المنتشرة بالمنصورة وباقي مدن المحافظة، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة عليها لضبط الأسعار وضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، خاصة مع تزايد الإقبال خلال موسم الأعياد. وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، والتأكيد على عرض الأسعار بشكل واضح على الشاشات الرقمية داخل المنافذ.

وفي ذات السياق، كلف محافظ الدقهلية الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ و محمد صلاح مدير المتابعة الميدنية بالمرور علي الطبيعة لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ ومتابعة اعمال عمال شركات النظافة بنطاق المدينة.

كما تابع المحافظ جهود إزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، وأكد ضرورة تحرير المخالفات بشكل فوري ويومي دون تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين في بيئة آمنة ومنظمة.

محافظ الدقهلية يتابع شوارع المنصورة من الشبكة الوطنية

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